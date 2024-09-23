Зрители обнаружили несколько киноляпов в фильме "Белое солнце пустыни"

Фото: кадр из фильма "Белое солнце пустыни"; режиссер – Владимир Мотыль; производство – "Ленфильм", "Мосфильм"

Спустя 55 лет после премьеры фильма "Белое солнце пустыни" Владимира Мотыля зрители обнаружили в нем несколько киноляпов, внимание на это обратило издание РБК Life.

Две нестыковки можно увидеть в начале фильма. Например, когда супруга главного героя Катерина Сухова идет с коромыслом, количество воды различается на общем и крупном планах. Кроме того, переходя через реку, женщина подбирает юбку, чтобы не намочить ее, однако это невозможно сделать, если на плечах коромысло.



1 из 3

На другом кадре жена Верещагина Настасья бежит в сапогах к воде, чтобы остановить мужа, однако на общем плане героиня уже босая.



1 из 2

Четвертый киноляп связан с женами Абдуллы, одного из предводителей басмачей. Спустя сутки после спасения красноармейцем Суховым они заговорили на русском языке, хотя до этого не могли сказать на нем ни слова.

Ранее несколько киноляпов зрители обнаружили в фильме "Титаник" Джеймса Кэмерона. Так, первым киноляпом, на который обратили внимание зрители, стало изображение обнаженной девушки, которое среди обломков "Титаника" на дне океана находит группа исследователей. Проблема заключается в том, что оно не совпадает с тем портретом, что Джек писал с натуры.