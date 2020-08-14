Зритель нашел киноляп в фильме "Парк Юрского периода"

Фото: кадр из фильма "Парк Юрского периода" (1993), режиссер Стивен Спилберг

Спустя 27 лет после премьеры фильма "Парк Юрского периода" зритель разглядел в картине ляп, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Для изображения динозавров создатели картины использовали кукол, сочетая с компьютерной графикой.

В сцене, где динозавр заходит на кухню, преследуя героев фильма, видна рука оператора, которая придерживает куклу.

Американская киностудия Universal Pictures анонсировала съемки ремейка фильма "Лицо со шрамом" 1983 года режиссера Брайана Де Пальма.

В роли режиссера новой кинокартины выступит обладатель премии "Оскар" за фильм 2017 года "Назови меня своим именем" Лука Гуаданьино. Известно, что действие ремейка будет происходить в Лос-Анджелесе.