Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Масштабная цифровая инсталляция "Мозаика мегаполиса" открылась в столичном парке "Зарядье". Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

Здесь можно увидеть работы через цифровых художников, которые являются резидентами VS Gallery, – "Киберфлора", "Латентные пространства", "Мурмурация" и "Пикселизация". Инсталляцию можно увидеть на медиакуполе ТИЦ до 21:00 6 октября.

Так, "Киберфлору" создала участница Санкт-Петербургской ярмарки искусства "1703" Юлия Низамутдинова. Кинетические объекты заставляют зрителя задуматься о будущем сосуществования человека и технологий.

Казахстанский художник Ринат Абдрахманов в "Латентных пространствах" представляет Москву как мегаполис, в котором исторические здания и современные небоскребы существуют в цифровом измерении. Данил Карамушкин в проекте "Мурмурация" напоминает о бесконечном цикле жизни через игру цвета и движения, а Кирилл Рейв в "Пикселизации" исследовал непрерывные переходы горожанина из реальности в виртуальное пространство.

Это не единственный проект, реализуемый столичными властями на территории "Зарядья". Так, с 11 по 13 октября здесь пройдет Всероссийский фестиваль "Наука 0+". Кроме природной зоны в центре Москвы, мероприятие состоится на более чем 400 площадках в разных регионах РФ и за рубежом.

