Актриса Анна Цуканова-Котт рассказала, что вся ее семья имеет отношение к киноиндустрии

Актриса, режиссер и продюсер Анна Цуканова-Котт рассказала, что вся ее семья так или иначе имеет отношение к киноиндустрии. Ее сын Михаил Котт летом побывал в кинолагере и обучался профессии режиссера, а шестилетняя дочка уже сыграла в киноленте.

Артистка поделилась, что в ее семье нет никакой конкуренции, только поддержка. Работая над каким-нибудь новым проектом, Цуканова-Котт всегда прислушивается к словам родных, призналась она.

Большое интервью с Анной Цукановой-Котт выйдет в среду, 18 сентября, в эфире телеканала Москва 24.