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18 сентября, 14:45

Культура

Актриса Анна Цуканова-Котт рассказала, что вся ее семья имеет отношение к киноиндустрии

Актриса Анна Цуканова-Котт рассказала, что вся ее семья имеет отношение к киноиндустрии

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Актриса, режиссер и продюсер Анна Цуканова-Котт рассказала, что вся ее семья так или иначе имеет отношение к киноиндустрии. Ее сын Михаил Котт летом побывал в кинолагере и обучался профессии режиссера, а шестилетняя дочка уже сыграла в киноленте.

Артистка поделилась, что в ее семье нет никакой конкуренции, только поддержка. Работая над каким-нибудь новым проектом, Цуканова-Котт всегда прислушивается к словам родных, призналась она.

Большое интервью с Анной Цукановой-Котт выйдет в среду, 18 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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