Выставка "Найденный звук" открылась в галерее "ГРАУНД Солянка"

18 сентября в галерее "ГРАУНД Солянка" открылась новая выставка "Найденный звук". В экспозиции представлены работы художников, композиторов и саунд-артистов. Всех их объединяет интерес к нетривиальному извлечению звука из непредсказуемых предметов.

Экспозиция "Найденный звук" представляет собой перформанс с интерактивными зонами и уникальным звуковым сопровождением. Пространство предлагает зрителям расширить свой аудиальный опыт через арт-объекты, звуковые волны и тишину. Посетить выставку можно до 27 октября.

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