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17 сентября, 09:00

Культура

Центр "Зотов" и Бахрушинский музей представили выставку "От утопии к театру"

Центр "Зотов" и Бахрушинский музей представили выставку "От утопии к театру"

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Центр "Зотов" совместно с Бахрушинским музеем представили выставку "От утопии к театру". Экспозиция приурочена к 150-летию театрального режиссера и актера Всеволода Мейерхольда.

Экспонаты поделены на два отдела. В первом зрителям расскажут о спектаклях мастера, а во втором – о техниках воспитания артистов, которую Мейерхольд ввел в практику во время работы со своими студентами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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