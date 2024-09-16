16 сентября, 14:45Культура
Директор ГМИИ им Пушкина Елизавета Лихачева рассказала об уникальности своего музея
Директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева рассказала об уникальности своего музея. По ее словам, культурное учреждение можно назвать универсальным, потому что оно включает в себя европейскую, западную и азиатскую коллекции.
Лихачева отметила, что изначально музей строился, чтобы показать историю развития цивилизации через историю развития художественной формы.
Большое интервью с Елизаветой Лихачевой выйдет в понедельник, 16 сентября, в эфире телеканала Москва 24.