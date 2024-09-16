Директор ГМИИ им Пушкина Елизавета Лихачева рассказала об уникальности своего музея

Директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева рассказала об уникальности своего музея. По ее словам, культурное учреждение можно назвать универсальным, потому что оно включает в себя европейскую, западную и азиатскую коллекции.

Лихачева отметила, что изначально музей строился, чтобы показать историю развития цивилизации через историю развития художественной формы.

Большое интервью с Елизаветой Лихачевой выйдет в понедельник, 16 сентября, в эфире телеканала Москва 24.