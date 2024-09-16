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16 сентября, 14:45

Культура

Директор ГМИИ им Пушкина Елизавета Лихачева рассказала об уникальности своего музея

Директор ГМИИ им Пушкина Елизавета Лихачева рассказала об уникальности своего музея

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Директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева рассказала об уникальности своего музея. По ее словам, культурное учреждение можно назвать универсальным, потому что оно включает в себя европейскую, западную и азиатскую коллекции.

Лихачева отметила, что изначально музей строился, чтобы показать историю развития цивилизации через историю развития художественной формы.

Большое интервью с Елизаветой Лихачевой выйдет в понедельник, 16 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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