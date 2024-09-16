Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 12:45

Культура

Директор ГМИИ им Пушкина Елизавета Лихачева рассказала о культурной программе в музеях

Директор ГМИИ им Пушкина Елизавета Лихачева рассказала о культурной программе в музеях

Директор ГМИИ им Пушкина Елизавета Лихачева рассказала о будущем музея

Москвичам представили культурную афишу на 16 сентября

"Раскрывая тайны звезд": к 85-летию Владимира Меньшова

"Киноулица": Евгений Герасимов

Театр Олега Табакова открыл новый сезон на сцене "Современника"

"Раскрывая тайны звезд": жениться на музе

"Тайны души": Анатолий Журавлев

"Откройте, Давид": Александра Урсуляк

"Сделано в Москве": "Три тополя на Плющихе"

По словам директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой, во многих музеях сейчас присутствует культурная программа. Например, в музее кино можно посетить кинопоказ, а в музее техники – посмотреть, как развивается эта отрасль.

Лихачева отметила, что в Москве появляются "межконфессиональные" музеи.

Большое интервью с Елизаветой Лихачевой выйдет в понедельник, 16 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика