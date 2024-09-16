Директор ГМИИ им Пушкина Елизавета Лихачева рассказала о культурной программе в музеях

По словам директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой, во многих музеях сейчас присутствует культурная программа. Например, в музее кино можно посетить кинопоказ, а в музее техники – посмотреть, как развивается эта отрасль.

Лихачева отметила, что в Москве появляются "межконфессиональные" музеи.

Большое интервью с Елизаветой Лихачевой выйдет в понедельник, 16 сентября, в эфире телеканала Москва 24.