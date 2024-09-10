"Сити": москвичам представили подборку сериалов, которые вышли в сентябре

Команда "Сити" сделала подборку новых российских сериалов, которые вышли в сентябре. На стриминговых сервисах представили сериал "Комбинация". Байопик о группе, на которой выросло поколение 90-х. По сюжету бывший сотрудник ОБХСС после рождения дочери решает изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал – стать продюсером музыкального коллектива. В сериале эпизодические роли сыграли Татьяна Иванова и Алена Апина.

А ценителям триллера и драмы стоит посмотреть сериал "Трасса". Некоторые зрители назвали его российским ответом "Твин Пиксу", только без мистики. В сериале две параллельные сюжетные линии. Первая – о девочке Вите, которая устроила самосуд над собственной семьей. Вторая – о Кире. Она сбегает из дома, чтобы выяснить, кто ее биологические родители, но вдруг пропадает.

Подробнее – в программе "Сити".