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10 сентября, 16:50

Культура

"Сити": москвичам представили подборку сериалов, которые вышли в сентябре

"Сити": москвичам представили подборку сериалов, которые вышли в сентябре

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Команда "Сити" сделала подборку новых российских сериалов, которые вышли в сентябре. На стриминговых сервисах представили сериал "Комбинация". Байопик о группе, на которой выросло поколение 90-х. По сюжету бывший сотрудник ОБХСС после рождения дочери решает изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал – стать продюсером музыкального коллектива. В сериале эпизодические роли сыграли Татьяна Иванова и Алена Апина.

А ценителям триллера и драмы стоит посмотреть сериал "Трасса". Некоторые зрители назвали его российским ответом "Твин Пиксу", только без мистики. В сериале две параллельные сюжетные линии. Первая – о девочке Вите, которая устроила самосуд над собственной семьей. Вторая – о Кире. Она сбегает из дома, чтобы выяснить, кто ее биологические родители, но вдруг пропадает.

Подробнее – в программе "Сити".

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