Сериал "Сегун" о войне в Японии установил рекорд премии "Эмми"

Фото: кадр из сериала "Сегун"; режиссер – Фред Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром; производство – Gate 34 Michael De Luca Productions FXP

Сериал "Сегун" установил рекорд на прошедших выходных, 7 и 8 сентября, получив на церемонии вручения премии "Эмми" 14 наград из 25 номинаций, передает Associated Press.

Киноработа забрала награды за "Лучший монтаж", "Лучшую операторскую работу", "Лучший дизайн костюмов в историческом сериале", "Лучшую работу каскадеров" и другие.

76-я церемония вручения премии Primetime Emmy Awards пройдет 15 сентября, где у сериала есть возможность получить еще до пяти наград.

Премьера исторической драмы прошла 27 февраля этого года. "Сегун" стал второй экранизацией одноименного романа Джеймса Клавелла. Действие разворачивается в начале XVII века. Английский штурман Джон Блэкторн терпит крушение и попадает в плен к самураям. Его обвиняют в пиратстве. Главного героя спасает покровитель – влиятельный военный феодал Еси Торанаги.

Между тем режиссер "Бойцовского клуба" Дэвид Финчер готовит остросюжетный фильм жанра вестерн. Название будущего проекта – "Биттеррут". Сценаристом фильма выступил Майкл Джилио. Текст ленты входил в "черный список" лучших неопубликованных сценариев 2008 года.

В прошлом году на Netflix вышла другая работа Финчера под названием "Убийца". Сюжет фильма разворачивается вокруг профессионального киллера, который сталкивается с личностным кризисом. Премьера картины состоялась в рамках 80-го Венецианского фестиваля в Италии.

