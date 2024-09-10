10 сентября, 16:00Культура
Актриса Стася Милославская рассказала о съемках сериала "Взрослые"
Режиссер сериала "Взрослые" Екатерина Тодоровская снимала картину о себе и своих подругах, поэтому в кадре можно увидеть несколько собирательных образов. Об этом рассказала актриса Стася Милославская.
Также артистка рассказала, что все героини сериала мечтали сняться в легкой и понятной ленте о жизни женщин.
Большое интервью со Стасей Милославской выйдет во вторник, 10 сентября, в эфире телеканала Москва 24.