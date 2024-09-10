Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 16:00

Культура

Актриса Стася Милославская рассказала о съемках сериала "Взрослые"

Актриса Стася Милославская рассказала о съемках сериала "Взрослые"

Международный фестиваль "Казачья станица Москва" пройдет в столице 14 сентября

"Сити": какие новые российские сериалы вышли в сентябре

Актриса Стася Милославская рассказала, как относится к родительству

"Моя Москва": Даниил Спиваковский. Часть 2

"Звезды советского экрана": Людмила Полякова

Актриса Стася Милославская рассказала о своем отношении к возрасту

Новости регионов: в Грозном проходит V Всероссийский фестиваль национальных театров

Москвичам представили культурную программу на 10 сентября

Москвичам рассказали о выставках, которые можно посетить 10 сентября

Режиссер сериала "Взрослые" Екатерина Тодоровская снимала картину о себе и своих подругах, поэтому в кадре можно увидеть несколько собирательных образов. Об этом рассказала актриса Стася Милославская.

Также артистка рассказала, что все героини сериала мечтали сняться в легкой и понятной ленте о жизни женщин.

Большое интервью со Стасей Милославской выйдет во вторник, 10 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурасериалывидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика