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03 сентября, 10:55

Культура

"Моя Москва": Татьяна Абрамова. Часть 1

"Моя Москва": Татьяна Абрамова. Часть 1

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Актриса и певица Татьяна Абрамова выбрала себе профессию в детстве – с 12 лет пела в вокально-инструментальном ансамбле, ездила на гастроли, снималась для телевидения и была местной тюменской знаменитостью. А в 17 девушка впервые отправилась в Москву, чтобы стать настоящей звездой.

Вернувшись в Останкинский район, где началась ее столичная жизнь, актриса расскажет, что искала в свой первый приезд на ВДНХ, почему однажды 5 раз объехала Таганскую площадь, и признается, какая она – Москва Татьяны Абрамовой?

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