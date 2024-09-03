"Моя Москва": Татьяна Абрамова. Часть 1

Актриса и певица Татьяна Абрамова выбрала себе профессию в детстве – с 12 лет пела в вокально-инструментальном ансамбле, ездила на гастроли, снималась для телевидения и была местной тюменской знаменитостью. А в 17 девушка впервые отправилась в Москву, чтобы стать настоящей звездой.

Вернувшись в Останкинский район, где началась ее столичная жизнь, актриса расскажет, что искала в свой первый приезд на ВДНХ, почему однажды 5 раз объехала Таганскую площадь, и признается, какая она – Москва Татьяны Абрамовой?