Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 12:15

Город

Междисциплинарную площадку запустят на базе "Руднево" этой осенью

Междисциплинарную площадку запустят на базе "Руднево" этой осенью

"Мой район. Новости": запрет мобильных телефонов на уроках вступит в силу 1 сентября

Московские школы примут 100 тыс первоклассников в новом учебном году

Новая школа в Филимонковском районе сможет принять 1,1 тыс учеников

Как с пользой провести День знаний на форуме-фестивале "Москва 2030"

Очный этап первого IT-лагеря Холдинга Т1 в Подмосковье продлится до 31 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 августа

Школу № 1636 в Орехове-Борисове оснастили новым оборудованием перед началом учебного года

Собянин: новое здание школы в Филимонковском районе примет учеников 2 сентября

Чернышенко поручил Минпросвещения быть в контакте с приграничьем

Уникальную междисциплинарную площадку для студентов колледжей запустят на базе "Руднево" осенью 2024 года. На 9 тысячах квадратных метров расположились 20 современных лабораторий и мастерских, в которых в течение года 3 тысячи учащихся будут осваивать навыки в области машиностроения, авиастроения, электроэнергетики.

Кроме того, там будет создан полный цикл необходимых площадей по формированию беспилотных авиационных систем. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика