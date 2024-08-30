Междисциплинарную площадку запустят на базе "Руднево" этой осенью

Уникальную междисциплинарную площадку для студентов колледжей запустят на базе "Руднево" осенью 2024 года. На 9 тысячах квадратных метров расположились 20 современных лабораторий и мастерских, в которых в течение года 3 тысячи учащихся будут осваивать навыки в области машиностроения, авиастроения, электроэнергетики.

Кроме того, там будет создан полный цикл необходимых площадей по формированию беспилотных авиационных систем. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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