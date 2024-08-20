В столичной школе № 1601 после запрета смартфонов будут петь караоке на переменах

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В столичной школе № 1601 имени Героя Советского Союза Е. К. Лютикова разработали специальную программу, которая поможет ученикам легче расставаться с телефонами на время занятий. Об этом Москве 24 рассказала директор образовательного учреждения Виктория Колесниченко.

С 1 сентября в российских школах начнет действовать ограничение на использование телефонов во время уроков даже в образовательных целях. Исключение касается только экстренных случаев. При этом руководство образовательной организации вместе с родителями должно решить, возвращать детям смартфоны на переменах или после уроков, объяснял вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По словам Виктории Колесниченко, в школе № 1601 решили отказаться от телефонов на весь день. Ограничения на использование гаджетов ввели в учреждении еще пару лет назад, однако они действовали не на постоянной основе.





Виктория Колесниченко директор ГБОУ Школа 1601 имени Героя Советского Союза Е. К. Лютикова Когда появился закон, родители вышли с инициативой, чтобы телефоны вообще не использовать в школе. У нас уже был подобный эксперимент с четырьмя классами в прошлом году, и все прошло замечательно.

При этом директор подчеркнула, что безопасности ребят ничего не угрожает: в случае экстренной ситуации родители всегда могут связаться с ребенком через классного руководителя.

Чтобы ученикам было интересно и без смартфонов, в школе придумали активные перемены, во время которых дети будут общаться, развлекаться и заниматься спортом.

"У нас будет работать спортивный зал, где ребята могут побросать мяч, побегать. Также во многих корпусах есть возможность сыграть в настольный теннис. Мы планируем увеличить количество столов, чтобы не было очереди", – рассказала Колесниченко.

Кроме того, ученический совет будет устраивать танцевальные перемены и караоке-клуб. Такие активности уже проводили ранее, и они пришлись по вкусу как детям, так и педагогам, заметила Виктория Колесниченко.

В свободное от уроков время ученики смогут освоить игру на таких музыкальных инструментах, как гитара, барабаны или синтезатор. Также в каждый класс планируют закупить настольные игры, поделилась директор школы.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратова объяснила, как в школах будут контролировать использование смартфонов учениками. По ее словам, дети должны будут сдавать гаджеты перед занятиями или убирать устройства в портфели. Какой вариант выбрать, остается на усмотрение школы, подчеркнула парламентарий.