В ГД объяснили, как в школах будут контролировать использование смартфонов

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Либо дети сдают телефоны перед проходом в класс, либо прячут в своих портфелях на время урока, – такие два варианта предложила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова изданию RT после посещения некоторых школ, где уже запустили пилотную версию реализации законопроекта по запрету использования телефонов на уроках.

По ее словам, в одной из школ на двери был обозначен перечеркнутый телефон, обозначающий запрет на использование мобильных устройств. Далее учащийся либо самостоятельно складывал свой гаджет в коробку и после уроков забирал, либо он оставлял его в портфеле и не доставал на протяжении всего урока.

Лантратова напомнила, что исключением из правил являются лишь случаи угрозы жизни и здоровью самого школьника или же сотрудника образовательного учреждения.

Также депутат подчеркнула, что выбрать способ, который будет соблюдаться в школе в рамках одобренного закона по запрету использования телефонов на уроках, смогут на собрании администрация образовательного учреждения и сами родители учащихся.

"Мы оставляем это право на усмотрение школы. Они могут вместе с родителями решить, как комфортнее это сделать", – подытожила Лантратова.

Ранее Владимир Путин утвердил закон, который запрещает использование школьниками мобильных устройств на уроках. Изменения будут внесены в закон "Об образовании в РФ". Теперь школьники не могут использовать мобильные телефоны во время проведения занятий, кроме ситуаций, связанных с возникновением угрозы жизни или здоровью учеников и педагогов, а также в других экстренных случаях.



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