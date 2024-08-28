Омбудсмен Волынец предложила ограничить рост цен на канцтовары перед учебным годом

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В России следует законодательно ограничить торговую наценку на канцтовары и другие школьные принадлежности. С такой инициативой обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в два профильных комитета Госдумы, сообщает Life.ru.

Как отмечается в обращении на имя председателя комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева, затраты на подготовку детей к учебному году и покупку необходимых товаров для многих семей составляют значительную часть бюджета. При этом для многодетных и малообеспеченных семей это может стать причиной оформления потребительского кредита, добавляет Волынец.

"В связи с введением обязательных требований соответствия школьных товаров нормам ГОСТ и удорожанием данной категории продукции прошу вас оказать содействие снижению расходов на сборы в школу и рассмотреть возможность проработки вопроса льготного налогообложения для производителей, специализирующихся на школьных товарах (одежда, канцелярские товары, школьные ранцы и др.), и ограничения торговой наценки", – говорится в документе.

Кроме того, в запросе на имя председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной детский омбудсмен отмечает актуальность вопросов обеспечения народосбережения, защиты материнства и детства и поддержки семей, имеющих детей.

Волынец подчеркнула, что данные вопросы напрямую влияют на принятие каждой отдельной семьей решения о рождении ребенка.

Депутаты ГД Сергей Миронов и Яна Лантратова ранее выступили с инициативой ввести ежегодные выплаты для школьников и студентов. В проекте также отмечалось, что затраты на сбор детей в школу, средние и высшие учебные заведения составляют большую часть семейного бюджета.

В новом учебном году собрать школьный портфель будет стоить 5 445 рублей, рассказали аналитики. При этом в него входят рюкзак, канцелярский набор, пенал с предметами, набор карандашей и ручек и дневник.

При этом в июле 2024 года столичные родители уже потратили на покупку формы и школьных принадлежностей в среднем 17,6 тысячи рублей. По версии экспертов, в минимальный набор вошла форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, канцелярский набор, дневник, тетради и пенал.

