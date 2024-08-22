"Известия": новый стандарт на школьную форму утвердят в РФ в сентябре

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Утверждение нового стандарта на школьную форму ожидается в России через месяц. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Росстандарта Антона Шалаева.

Он напомнил, что в отношении первой редакции документа было организовано публичное обсуждение, в ходе которого проект стандарта получил несколько предложений и замечаний.

"Разработчик – Роскачество – к настоящему моменту снял основные противоречия в документе, сейчас, насколько мне известно, неотработанных – лишь единицы. По нашим прогнозам, в случае их урегулирования уже в течение месяца документ в финальной версии может поступить в агентство и будет утвержден", – добавил Шалаев.

По информации газеты, новый ГОСТ ориентирован на повседневную и торжественную одежду для школьников. При этом обувь и спортивные вещи не входят в контур документа.

Так, форма должна будет носить светский характер. Из разрешенных элементов – только символика школы. Обозначения неформальных молодежных организаций или тех, которые пропагандируют противоправное поведение, будут запрещены. Кроме того, одежда должна быть выдержана в деловом стиле.

Отмечается, что требования к форме могут быть стандартными и повышенными. Последние рассчитаны для одежды с более высокими качественными характеристиками. Среди основаных параметров ГОСТа: требования к водо- и воздухопроницаемости, параметры по стираемости, разрывной нагрузке и образованию катышков.

Аналитики подсчитали, что собрать портфель российскому школьнику будет стоить 5 445 рублей в новом учебном году. Так, в школьный портфель входят рюкзак (2 950 рублей), канцелярский набор (1 160 рублей), пенал с предметами (750 рублей), набор карандашей и ручек (369 рублей) и дневник (216 рублей).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала продавцов школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году.