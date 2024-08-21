ФАС предложила продавцам школьных товаров присоединиться к ограничению цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала продавцов школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС заявили, что поддержка данной инициативы положительно повлияет на рынок и повысит доступность соответствующих товаров.

"В июле по предложению службы "Детский мир" добровольно зафиксировал цены на уровне 2023 года на отдельные позиции канцелярских принадлежностей, рюкзаков, детской одежды и обуви", – говорится в сообщении.

Служба также напомнила о запрете указания на конкретных поставщиков и производителей школьной формы в типовых требованиях и локальных актах, так как это может привести к повышению затрат на ее приобретение.

При выявлении признаков спекулятивных действий ФАС примет меры антимонопольного реагирования, подчеркнули в ведомстве. Подобные действия были зафиксированы и пресечены сотрудниками волгоградского УФАС. Школьная администрация навязала родителям учеников конкретного поставщика школьной формы путем закрепления соответствующего требования в положении.

Ранее служба предложила "ДНС", "М.Видео" и "Ситилинк" добровольно ограничить цены и наценки на ряд популярных моделей бытовой техники и электроники для предотвращения возможного роста стоимости указанных товаров.

Соответствующие ретейлеры поддержали предложение. Так, в DNS и "Ситилинке" уже работают над перечнем товаров, цены на которые можно ограничить. Группа "М.Видео-Эльдорадо" же подготовит перечень товарных позиций в течение месяца – с конца августа до конца сентября.