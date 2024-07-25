Управление ФАС по Ингушетии запретило маркировать энергетики как "халяль"

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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ингушетии запретило Московской пивоваренной компании называть энергетики халяльными. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Согласно ГОСТу, халяльная пища не должна содержать вредных компонентов. При этом, по данным Минздрава, употребление энергетиков может вызвать бессонницу, депрессию, болезни сердца и прочих.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, информация о свойствах напитка может ввести в заблуждение потребителя. Использование маркировки "халяль" также дает владельцу энергетиков конкурентное преимущество.

За нарушение предписания организацию ждет оборотный штраф.

В Госдуме ранее оценили шансы введения запрета на продажу энергетиков детям. Как отметил председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, данная инициатива была межфракционной.

Парламентарий выразил благодарность спикеру ГД Вячеславу Володину, который публично поддержал закон. По мнению Нилова, это обстоятельство свидетельствует о высоких шансах принятия законопроекта.