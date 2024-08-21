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21 августа, 10:55

Культура

"Моя Москва": Ольга Богданова. Часть 1

"Моя Москва": Ольга Богданова. Часть 1

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Ольга Богданова приехала в Москву из Кишинева, как только с отличием окончила школу. Она мечтала о театральном вузе, хотя родители такой выбор не одобряли. Ее отец говорил, что дочь уехала "в никуда". Однако в столице она смогла добиться успеха.

На прогулке по любимым улицам Тверского района народная артистка России расскажет, как получила комнату с видом на Кремль, почему маркировала одежду надписью "гений", и какая она – ее Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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