Москвичи могут погрузиться в мир Маяковского на форуме "Территория будущего. Москва 2030"

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" до 8 сентября в парке "Зарядье" будет проходить фестиваль искусств "Культурный город". 20 августа в 17:00 там покажут интерактивный литературно-поэтический концерт "Наш Маяковский" от театра имени Гоголя. Молодые актеры представят монологи и стихи.

А в 21:00 пройдет спектакль-концерт "Москва в нотах" от Московского музыкального театра для детей и юношества "На Басманной". Артисты обещают, что через истории случайных встреч людей под романтические мелодии зрители смогут увидеть Москву в новых красках.

Также в рамках фестиваля в Гостином Дворе в зале Москва пройдет концерт Юрия Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы". Они исполнят "Времена года" Вивальди. Мероприятие состоится 20 августа в 19:00. Вход бесплатный.

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