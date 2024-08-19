Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

19 августа, 08:00

Город

Москвичам представили культурную афишу на 19 августа

Москвичам представили культурную афишу на 19 августа

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Москвичам рассказали, как провести свободное время 19 августа. В программу мероприятий вошли выставка, фестиваль и два кинопоказа. На ВДНХ можно посетить мультимедийную экспозицию "Город мечты", посвященную юбилею выставочного пространства.

Кроме того, жители столицы и гости города могут заглянуть на площадки фестиваля "Территория Будущего. Москва 2030", который будет идти до 8 сентября. Вдобавок к этому, в "ГЭС-2" в 16:00 покажут фильм "Амели", а в "Иллюзионе" в 21:15 – ленту "Рецепт Любви.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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