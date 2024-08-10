Скейт-парк оборудовали на площадке форума-фестиваля "Москва 2030" в Лужниках

На одной из флагманских площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Лужниках оборудовали большой скейт-парк. Также там была создана зона для фиджитал-спорта, открыты беговой центр и площадки для пляжного волейбола.

Кроме того, на интерактивной площадке для детей установили восьмиметровый строительный кран. Также на аллее славы стоят более 90 единиц различной техники, которая помогает сохранять Москву чистой и комфортной.

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