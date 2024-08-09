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09 августа, 07:15

Транспорт

Операторы кикшеринга поддержали предложение Дептранса увеличить штрафы в Москве

Операторы кикшеринга поддержали предложение Дептранса увеличить штрафы в Москве

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Столичные операторы кикшеринга поддержали предложение Дептранса увеличить штрафы для самокатчиков. За езду вдвоем и передачу руля детям хотят наказывать крупными штрафами в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, сервисы аренды СИМ планируют создать единый черный список, куда будут вносить злостных нарушителей. Им будут блокировать доступ сразу ко всем сервисам аренды в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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