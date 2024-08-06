Стрелявший по самокатчикам в Москве заявил, что выстрелил только один раз в воздух

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Открывший стрельбу по самокатчикам в Москве Сергей Еремин заявил в беседе с Москвой 24, что выстрелил только один раз в воздух.

Мужчина воспитывает двоих детей и находится во втором браке. При этом первая супруга утверждает, что раньше агрессии за ним не замечала.

"Они врезались в мою жену и друга. Я вообще там не присутствовал, а был в магазине. Потом вышел из магазина и увидел, что там потасовка. Видел много людей, ситуацию непонятную, жену бегущую. Я в него не стрелял. Я выстрелил в воздух. Просто испугал", – объяснил он.

Пострадавший Николай Бозаджи рассказал, что ему было тяжело находиться в такой ситуации.

"Морально было тяжеловато, ни разу в жизни не видел, чтобы на меня пистолет направляли. Я думал, он просто напугает, никто всерьез это не принял, но получилось так, что он начал стрелять", – вспоминает он.

Конфликт произошел вечером 4 августа во 2-м Верхнем Михайловском проезде. Между несколькими людьми возникла перепалка, в результате которой мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы самокатчиков.

В результате один из участников инцидента был ранен. Пострадавшему оказали помощь на месте, а стрелявший скрылся. Позднее мужчину задержали.

