Полицейские задержали мужчину, выстрелившего в самокатчиков на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудники полиции задержали мужчину, который выстрелил в группу самокатчиков на юге Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщает ТАСС.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции личность стрелявшего была установлена, он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – заявили в МВД.

Конфликт произошел вечером 4 августа во 2-м Верхнем Михайловском проезде. Между несколькими людьми возникла перепалка, в результате которой мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы самокатчиков.

В результате один из участников инцидента был ранен. Пострадавшему оказали помощь на месте, а стрелявший скрылся.

