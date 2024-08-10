Москвичам рассказали о событиях форума-фестиваля "Москва 2030"

Самый масштабный форум-фестиваль лета 2024 года "Территория будущего. Москва 2030" подготовил для жителей и гостей города интересную программу на выходные дни 10–11 августа.

Так, одна из площадок фестиваля работает в Лужниках. Там гости смогут принять участие в марафоне тренировок, турнире по фиджитал-спорту, а также побывать на фестивале городского хозяйства и в павильоне, посвященном столичной экономике. Дети смогут развлечься на интерактивной площадке с огромным строительным краном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

