Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 13:30

Город

Москвичам рассказали о событиях форума-фестиваля "Москва 2030"

Москвичам рассказали о событиях форума-фестиваля "Москва 2030"

В ТиНАО возведут 25 школ и детских садов до конца следующего года

Площадка форум-фестиваля "Москва 2030" развернулась в Лужниках

Велотрассу в Крылатском планируют реконструировать

Новые детские сады построят в ТиНАО

Форум-фестиваль "Москва 2030" подготовил интересную программу

"Сити. Едим": стрит фуд как роскошь

Москвичам рассказали о площадках форум-фестиваля "Москва 2030"

Фестиваль искусств "Горький Плюс" проходит в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 августа

Самый масштабный форум-фестиваль лета 2024 года "Территория будущего. Москва 2030" подготовил для жителей и гостей города интересную программу на выходные дни 10–11 августа.

Так, одна из площадок фестиваля работает в Лужниках. Там гости смогут принять участие в марафоне тренировок, турнире по фиджитал-спорту, а также побывать на фестивале городского хозяйства и в павильоне, посвященном столичной экономике. Дети смогут развлечься на интерактивной площадке с огромным строительным краном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестивалиМосква 2030видеоИван ЕвдокимовАлена Суббота
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика