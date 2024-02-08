Зона отдыха с креслами-качелями и гамаками появится на проспекте Андропова в Москве

Фото: stroi.mos.ru

Благоустроенная зона отдыха с креслами-качелями и гамаками под навесами появится на территории жилого комплекса, расположенного на проспекте Андропова в Москве. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, благоустройство внутреннего двора и крыши стилобата, который объединяет жилые секции, выполнят до конца текущего года. Общая площадь составит 3,2 тысячи квадратных метров. Весной там высадят 40 деревьев и 550 кустарников, добавил он.

Помимо озеленения, продолжил Бочкарев, сделают площадки для настольного тенниса, детскую площадку, зоны с креслами-качелями и гамаками под навесами. Кроме того, на крыше одноэтажного стилобата создадут две террасы, а в центре оборудуют библиотеку, установят подвесные кресла, поставят стулья, скамейки, арт-объекты и стол под изогнутым навесом, указал заммэра.

Отмечается, что благоустройство территории входит в проект жилого комплекса WOW, который возводится в районе Даниловском на проспекте Андропова. На данный момент благоустройство выполнено на 70%, заканчиваются работы по установке наружного освещения.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, благоустройство – важнейшая часть всех столичных программ. Проекты, которые реализуются в этой сфере, вносят огромный вклад в улучшение качества жизни москвичей, также создание удобной городской среды улучшает экологию, подчеркнула она.

Уточняется, что ЖК состоит из восьми секций переменной этажности. Все жилые секции уже построены, в квартирах и местах общественного пользования идут отделочные работы. Проектом запланирована подземная парковка на 338 машино-мест, собственная социально-коммерческая инфраструктура, а также возведение частного детского сада на 100 воспитанников.

Ранее сообщалось, что на территории ЖК HideOUT сделают площадь с амфитеатром и каскадный водопад. Как рассказал Бочкарев, для детей установят двухуровневую площадку, игровые башни с сетками и гамаками, а также скалодром. Для спортивного отдыха поставят турники, тренажеры, столы для настольного тенниса и кольца для баскетбола.

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