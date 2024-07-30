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30 июля, 09:30

Транспорт

Новости регионов: парковку электросамокатов запретят в центре Петербурга с 1 августа

Новости регионов: парковку электросамокатов запретят в центре Петербурга с 1 августа

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В Санкт-Петербурге электросамокатчикам запретят парковаться в центре города. Власти пошли навстречу пожеланиям местных жителей и туристов. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в День ВМФ, когда вводился временный запрет на парковку электросамокатов, люди лично благодарили его за принятое решение и просили сохранить такие меры.

Также стало известно, что в Севастополе откроют для туристов уникальный музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Он включает три пространства, посвященные христианству и античности, Византии, а также Крыму и Новороссии. Ранее на этой территории находились войсковые части, которые переместили в современные здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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