В профессию по любви: сотрудники московского транспорта рассказали о своей работе

В России 20 ноября отмечают День работника транспорта. Этот праздник молодой, так как был учрежден всего три года назад, но очень важный. Он объединяет миллионы людей, работающих на благо развития дорожно-транспортной инфраструктуры страны и помогающих пассажирам добраться до места назначения. Знакомим с представителями этой незаменимой профессии, которые делают жизнь в Москве проще и комфортнее.



Павел Ткач, машинист БКЛ

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Павел Ткач пришел работать в столичную подземку почти 11 лет назад. "После школы я сменил не одно место работы. Нигде не было стабильности. Мой товарищ в то время уже начал работать в транспорте, и он предложил мне сходить и попробовать. Я сходил, мне понравилось", – вспоминает он.

Сейчас Павлу 32 года, и мужчина ни разу не пожалел о своем выборе. "Тогда я искал стабильность и нашел ее в московском транспорте. Приятный бонус – дружный коллектив, поэтому работа для меня – второй дом", – подчеркнул он.





Павел Ткач машинист БКЛ Эта работа держит меня в тонусе, подстегивает постоянно развиваться. Можно сказать, что она сделала из мальчика мужчину. Не многие задумываются, что работа машиниста – это не просто возить людей. Это постоянное повышение квалификации, обучение, наставничество.

В октябре 2023 года Павел доказал свой профессионализм на всероссийском конкурсе мастерства "Лучший по профессии", где получил первое место среди машинистов электропоездов. "Дорога до этой победы в совокупности заняла у меня пять лет, раньше участвовал в городских состязаниях", – уточнил мужчина.

По словам машиниста, за то время, что он работает в подземке, столичный транспорт претерпел колоссальные изменения. Особенно он отметил новые поезда "Москва-2020". "Изменилась и инфраструктура. Станции БКЛ – шедевр. Что ни станция, то в музее можно показывать. Моя любимая – Нагатинский Затон, конечно, из-за мозаик в форме рыб", – подытожил машинист.

Татьяна Машарская, водитель автобуса

Фото: предоставлено героем статьи

Татьяна Машарская – многодетная мама, у нее четверо детей. Женщине 50 лет, из которых уже 20 она отдала работе в транспорте. Свой профессиональный путь Татьяна начала в Хабаровске, а позже переехала в Москву. Водителем в столице она работает 12 лет.

"В профессии я оказалась случайно. Однажды моя племянница взяла меня с собой, когда пошла в Центр занятости, она тогда хотела стать водителем городского транспорта. В итоге получилось так, что я пошла учиться вместе с ней. Племянница давно не работает, а вот я осталась надолго", – признается женщина.





Татьяна Машарская водитель автобуса Преподаватель, которая вела у нас занятия, когда увидела меня на работе уже спустя несколько лет, удивилась. Она была уверена, что водить – не мое. Но я 20 лет в профессии и считаю, что это мое. Обожаю свою работу и очень скучаю по ней, когда ухожу в отпуск.

Даже из четвертого декрета Татьяна вышла раньше, спустя полтора года после рождения ребенка. По ее словам, дети очень гордятся своей мамой.

Как и в любой профессии, без казусов не обходится. Например, однажды Татьяна в прямом смысле слова спасла жизнь пассажира. Мужчине стало плохо в автобусе, но люди подумали, что он просто пьян, рассказала водитель. "Я заметила это, решила остановиться и подойти к нему. Вижу что-то странное, вызвала скорую. Пока ждала врачей, придерживала его как могла", – объяснила она.

Позднее выяснилось, что у пассажира началась диабетическая кома. По словам Татьяны, врачи объяснили, если бы она не вызвала скорую, мужчина бы умер.

Павел Кудряшов, водитель трамвая

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Павел Кудряшов уже 15 лет работает водителем трамвая. Для него это была мечта детства. "После школы я шел кататься на трамваях. В 17 лет уже знал, что точно приду сюда работать", – объяснил он.

За годы работы Павел застал разные трамваи. Он ездил и на "Татрах", и на КТМ-19 (производственное название 71-619). Сейчас, по словам водителя, с приходом "Витязей" работать стало проще и комфортнее.





Павел Кудряшов водитель трамвая Но по старым трамваям скучаю. Всегда хочется прокатиться. Если такая возможность есть, например, участвовать в парадах на ретротехники, я всегда использую.

На параде трамваев в этом году Павел возглавил колонну и проехал по улицам столицы в вагоне 1907 года выпуска. "Он самый старый из тех, что сохранился в Москве. Фонарный трамвай с прицепом Н", – говорит водитель.

По словам Павла, с годами любовь к своей работе не ушла. Ему особенно нравится ездить ранним утром либо ночью, встречая рассветы и закаты. "Однажды поздно ночью ехал в депо от Останкинского пруда и чудом разглядел черный комочек прямо на рельсах, от света фар он побежал вперед прямо перед трамваем. Пришлось выйти, взять его жилеткой, чтобы не поранить руки и отнести от путей", – рассказал мужчина.

Галина Овсянникова, машинист электропоезда метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Галине Овсянниковой 25 лет. Она стала одной из первых девушек, кто решился освоить профессию машиниста, отучившись в Корпоративном университете Московского транспорта. Сегодня Галина управляет современными поездами на Некрасовской линии.

Работа в сфере транспорта досталась девушке "по наследству". Ее папа трудится машинистом электропоезда на Замоскворецкой линии, а дядя самый первый из семьи связал свою жизнь с подземкой. Он тоже был машинистом.





Галина Овсянникова машинист электропоезда Машинист – очень ответственная должность, ведь ты работаешь с людьми. За мной находится столько пассажиров. От этой мысли первое время было немного страшно. Само управление новым составом похоже на компьютерную игру, но здесь нельзя допускать никаких оплошностей. Ты не можешь подвести людей.

К профессии машиниста, по словам девушки, она шла постепенно. Сначала около трех лет работала дежурной по станции, наблюдая за коллегами со стороны. "В роли дежурной мне предложил себя попробовать папа, потом и бабушка подключилась. Правда, папа рассказывал так, будто все легко – тебе нужно только знаки подавать. Но это лишь вершина айсберга. Все оказалось сложнее, но очень интересно", – объяснила Галина.

Со временем девушке захотелось роста, и теперь она управляет современными составами. По словам Галины, работать в столичной подземке комфортно во всех смыслах. В будущем девушка планирует продолжать строить карьеру в московском транспорте. Галина признается, что ей по душе удобный график, отличные условия для работы и льготы.

