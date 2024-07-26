Собянин: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

С 2011 года в Москве реконструировали пять электродепо. Еще семь новых комплексов построили: "Аминьевское", "Митино", "Братеево", "Нижегородское", "Лихоборы", "Солнцево" и "Руднево". Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

До конца 2025 года планируется завершить строительство депо "Южное" и "Столбово", а к 2030-му создадут еще три комплекса: Троицкое, Ильинское и Бирюлевское.

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