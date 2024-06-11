Сергей Собянин: в Сколкове откроется первый в России кластер видеоигр и анимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году в Сколкове откроется первый в РФ кластер видеоигр и анимации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Его резидентами станут ведущие и начинающие российские компании-разработчики и анимационные студии", – информировал мэр.

На территории кластера можно будет создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа сложности. Там же будут организовывать конференции для представителей индустрии.

Для молодых специалистов на территории кластера запустят образовательную площадку. Участники "Фабрики видеоигр" Агентства креативных индустрий смогут совершенствовать полученные знания и навыки.

Помимо этого, власти планируют поддерживать столичных экспортеров видеоигр. Они станут участниками международных мероприятий, на которых смогут продемонстрировать свою продукцию и заключить контракты.

Собянин высказал уверенность, что создание кластера поможет развитию видеоигрового туризма. Он также не исключил, что в дальнейшем разработчики представят игры, места действий, сюжеты и персонажи которых будут связаны с Москвой.

Ранее на сервисе VK Play вышла российская приключенческая видеоигра "Смута". Презентация прошла в Нижегородском кремле в закрытом формате. В основу игры лег сюжет романа Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".

