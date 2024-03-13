В РФ предложили маркировать компьютерные игры

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Минэкономразвития планирует внести поправки в закон "Об информации", в рамках которых будет введена обязательная маркировка и классификация видеоигр в России. Об этом сообщает газета "Известия".

Сам процесс цифровой идентификации в дальнейшем определит правительство, однако власти могут запустить маркировку в тестовом режиме уже в 2024 году. Основной целью данной меры является информирование об особенностях контента игр для того, чтобы обеспечить психологическую безопасность граждан.

Так, теперь на товаре должна быть выставлена определенная категория – если игра содержит признаки жестокости или бранные слова, то на продукцию должно быть наклеено предупреждение о нежелательном контенте. При этом кабмин РФ сможет вводить дополнительные разграничения игр.

Сам законопроект, по информации издания, уже поддержали представители индустрии.

"Существующая система возрастных рейтингов хотя и формирует минимальные требования безопасности для информационной продукции, но при этом не всегда дает достаточно ориентиров для потребителей по правильному выбору, в том числе когда речь идет о выборе компьютерных игр для детей", – объяснил глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов.

Как уточнил руководитель проекта Content Review Сергей Половников, в США подобная система функционирует еще с 1990-х годов и сейчас она признана действенной.

Ранее российские власти решили провести эксперимент по маркировке некоторых детских товаров с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. Тест включил в себя продукцию для детей в возрасте до 14 лет. В списке оказались в том числе самокаты, игрушечные автомобили, куклы и коляски для них, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол.



В России планируют ввести маркировку для игрушек