РЖД запустили опцию покупки билетов с "пересадкой внутри поезда"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

РЖД запустили новый онлайн-сервис, который дает возможность купить билет с пересадкой на разные места в одном и том же поезде, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

При отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту сервис предложит вариант поездки из доступных мест на разных отрезках пути. Это могут быть места в вагонах одного или разного класса обслуживания. Обязательным условием будет длительность стоянки поезда на станции не менее пяти минут, чтобы пассажир успел перейти на новое место.

"К примеру, если на полный маршрут в поезде № 104 Москва – Адлер нет билетов, программа может предложить составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва – Ростов на месте 77 в купейном вагоне № 3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ № 8", – пояснили в РЖД.

Найденные варианты отметят специальным предупреждением "Пересадка внутри поезда". При оформлении такой поездки пассажир получит несколько билетов – отдельных для каждого места. Перед пересадкой нужно будет заново зарегистрироваться у проводников.

Сервис будет запускаться поэтапно. Из-за летней загруженности сперва он будет доступен на маршрутах:

Москва – Кисловодск;

Москва – Адлер;

Москва – Анапа;

Москва – Новороссийск.

Между тем в России планируют упростить спутниковый доступ к сверхбыстрому интернету авиа- и железнодорожным пассажирам, а также пользователям водного транспорта и автомобилистам. Речь идет о подключении транспорта к так называемым негеостанционарным системам спутниковой связи. Такие системы могут насчитывать от нескольких единиц до тысяч космических аппаратов и обеспечивать высокоскоростной интернет там, где зачастую его просто нет.