"Известия": власти РФ хотят упростить пассажирам доступ к сверхбыстрому интернету

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В России планируют упростить спутниковый доступ к сверхбыстрому интернету авиа- и железнодорожным пассажирам, а также пользователям водного транспорта и автомобилистам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой намечено на конец июля.

Речь идет о подключении транспорта к так называемым негеостанционарным системам спутниковой связи. Такие системы могут насчитывать от нескольких единиц до тысяч космических аппаратов и обеспечивать высокоскоростной интернет там, где зачастую его просто нет. В России уже приступили к строительству таких систем.

Для разработки, производства и применения в стране терминалов негеостационарных систем ГКРЧ собирается выделить целый ряд диапазонов частот "неопределенному кругу лиц". Для работы на них спутникового оборудования не потребуется разрешений.

По словам одного из участников рынка связи, подобное оборудование можно будет купить в обычном магазине электроники и установить не только на транспорте, но и стационарно.

В Минцифры подтвердили, что ГКРЧ рассмотрит вопрос о возможном выделении частотных ресурсов для земных станций, работающих через космические аппараты на негеостационарной орбите. В ведомстве уточнили, что речь идет о терминалах, которые находятся в движении.

Вместе с тем пользователям и операторам предстоит следовать определенным правилам эксплуатации спутниковых систем. К примеру, весь трафик должен проходить через станцию сопряжения, находящуюся на территории РФ. Кроме того, устройства не должны использоваться, в частности, при взлете и посадке самолетов.

Сеть городского Wi-Fi на ВДНХ была увеличена в 2 раза, теперь число точек доступа к Сети достигло около 120. За 2023 год сетью на территории выставки воспользовались более полумиллиона раз.

Подключиться к Wi-Fi можно от арки главного входа до площади Промышленности, около макета ракеты-носителя "Восток", у выводного круга Центра национальных конных традиций, рядом с "Домом ремесел", Музеем гаража особого назначения ФСО России и другими павильонами.