Льготный тариф аренды электросамокатов могут запустить для пенсионеров в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В сервисе аренды самокатов "МТС Юрент" для пенсионеров планируется специальный льготный тариф "Пенсионный" с ограничением скорости до 15 километров в час. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу кикшеринга.

Проект "Московское долголетие" и "МТС Юрент" 17 июля провели "Школу вождения электросамокатов" для пенсионеров. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Москва долголетняя" на Воробьевых горах.

По данным пресс-службы кикшеринга, сервис получил положительную обратную связь от участников, которые лично убедились, что электросамокат является безопасным видом транспорта. В сервисе подчеркнули, что главное – это соблюдать правила дорожного движения и культуру вождения при поездках.

В компании объяснили, что "Школа безопасного вождения" – это проект по обучению езде на электросамокатах для повышения культуры поездок. Так, персональные инструкторы показали участникам, как правильно управлять транспортом, и помогли совершить поездку. Школу посетили более 50 пожилых людей, большинство встали на электросамокат впервые. Многие сказали, что раньше боялись электросамокатов, а теперь не будут, заключили в "МТС Юрент".

Между тем город предоставляет москвичам возможность бесплатно научиться кататься на трюковом самокате. Жители столицы могут посетить тренировки в скейт-парках, открытых на шести фестивальных площадках. Каждый день в шести бесплатных самокат-школах города гости учатся у 20 профессиональных спортсменов.