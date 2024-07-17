Более 21 тыс человек посетили скейт-парки "Московских сезонов"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Шесть скейт-парков на площадках проекта "Московские сезоны" посетили более 21 тысячи человек, из которых 5 тысяч приняли участие в бесплатных тренировках, передает портал мэра и правительства столицы.

Каждый день в шести бесплатных самокат-школах города гости учатся у более 20 профессиональных спортсменов. Все они привносят в программу обучения индивидуальный подход и технику. При этом школы регулярно проводят различные мероприятия, выступают с показательными выступлениями и организовывают соревнования.

Они действуют во всех столичных скейт-парках на фестивальных площадках по адресам Митинская улица, владение 31 (станция метро "Митино"), сквер на улице Хачатуряна (станция метро "Отрадное"), Городецкая улица, владение 1 (станция метро "Новокосино"), Святоозерская улица, владение 1 (станция метро "Улица Дмитриевского"), Профсоюзная улица, владение 41 (станция метро "Новые Черемушки"), улица Адмирала Руднева, владение 8 (станция метро "Улица Горчакова").

Для начала обучения или записи на соревнования горожанам нужно будет выбрать адрес удобной школы и предварительно зарегистрироваться, оставив свои контактные данные. В случае отсутствия у гостя собственного инвентаря и снаряжения он сможет взять его напрокат в школе.

В рамках проекта дети старше шести лет изучают теорию, осваивают технику безопасности и основы катания. Более взрослые посетители, которые хотели бы улучшить свои навыки под руководством опытных спортсменов, учатся делать различные трюки. Каждое занятие проходит в присутствии двух тренеров. Группы состоят из 30 человек, которых делят на младшую и продвинутую подгруппы. Так каждому гостю удается уделить отдельное внимание.

В 2024 году жители Москвы получили возможность тренироваться вдвое больше, чем в прошлом. Занятия проводятся два раза в день шесть дней в неделю – с 11:30 до 13:30 и с 16:30 до 18:30. Такая программа сохранится вплоть до наступления осени.

В этих школах была введена балльная система обучения. Оценки и результаты учеников заносятся в специальный дневник. В конце месяца те, кому удалось набрать максимальное число баллов, получают призы.

Кроме того, тренеры и наиболее талантливые учащиеся примут участие в соревнованиях "Летний зачет". Они состоятся в скейт-парке по адресу Святоозерская улица, владение 1. Состязания пройдут 20 июля для новичков и 21 июля – для любителей и тех, кто занимается катанием на профессиональном уровне.

"С большим удовольствием посещаю бесплатную самокат-школу. Мне нравятся тренеры здесь, они всегда стараются помочь. Благодаря им я освоил непростой трюк, о котором всегда мечтал. Он называется "брай флип" – это прыжок с поворотом самоката в воздухе", – рассказал представителям портала 13-летний Алишер.

Мальчик проходит обучение в самокат-школе по адресу Профсоюзная улица, владение 41. Он посещает этот скейт-парк "Московских сезонов" уже третий год подряд. Алишер рад тому, что благодаря школе ему удается улучшать свои умения. Организация также дает стимул к дальнейшему обучению.

Между тем город подготовил для тех юных москвичей, которым предстоит провести остаток летних каникул в столице, множество активностей, рассказал Сергей Собянин. Так, в парках Москвы дети смогут не только угоститься сладкой ватой или мороженым, покататься на каруселях, посетить игровые площадки и побывать на батутах, но и провести время с пользой.