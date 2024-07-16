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Проект "Безопасные каникулы" стартовал в Южном административном округе Москвы. Об этом сообщил координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов в рамках показательных выступлений Морской спасательной службы Росморречфлота, передает Агентство "Москва".

"Проект "Безопасные каникулы" – это серия мероприятий, направленных на профилактику травматизма детей в летние месяцы. Мы поддерживаем этот проект, предложенный многодетными мамами – сообществом, которое больше всего заинтересовано в обеспечении безопасности нашего подрастающего поколения", – сказал Лиханов.

По его словам, сейчас, в разгар каникул, когда у детей и подростков появляется много свободного времени, подобные встречи особенно актуальны. До конца лета в трех районах столицы для них будут регулярно проводиться мастер-классы по формированию культуры безопасного поведения. Например, на ближайших встречах специалисты пожарных служб расскажут участникам проекта, как правильно обращаться с огнем дома и на улице, а медики научат ребят постарше проводить сердечно-легочную реанимацию и накладывать жгуты.

"Все родители хотят одного – уберечь своих детей от опасных ситуаций, защитить их жизни и здоровье. Поэтому очень важно как можно чаще говорить с ними о безопасности, проговаривать, как они будут вести себя в той или иной ситуации. Благодаря этому проекту каждый ребенок, помимо знаний и навыков, получит и полезный "документ" – "паспорт безопасности", в котором будет собрана вся необходимая информация с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях", – добавил Лиханов.

Ранее депутат Мосгордумы Надежда Перфилова организовала приезд автомобиля "Лаборатория безопасности" в парк "Северные Дубки". Мобильный проект направлен на обучение детей правилам дорожного движения в игровой форме. Для ребят летом проведут занятия и викторины. Во время каникул, когда дети постоянно на улице, особенно важно напомнить правила безопасности на дорогах, отметила Перфилова.