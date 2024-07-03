Замначальника Госжилинспекции Селиверстов предложил создать проект "Мамин час" в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детские центры, в которых молодые родители смогут оставить бесплатно ребенка на несколько часов, планируют создать на юге Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщил заместитель начальника Государственной жилищной инспекции столицы Евгений Селиверстов.

"Есть такая инициатива сделать проект "Мамин час". Мамы, у которых нет возможности где-то оставлять детей, смогут оставить их в детском центре безвозмездно. Естественно, детский центр будет с профессионалами, ответственными за детей, чтобы мама могла спокойно заниматься своими делами. Вопрос – где именно будут располагаться центры и сколько их будет – в проработке", – добавил Селиверстов.

По его словам, в таких центрах можно будет оставлять детей с трех лет, но на эту тему еще нужно провести консультации с профессионалами. По задумке Селиверстова, мамы смогут оставить детей хоть на целый день, так как в центре смогут и покормить, и уложить на дневной сон.

В свою очередь, депутат Госдумы Юлия Дрожжина поддержала эту инициативу.

"Далеко не у всех мам малышей есть финансовая возможность пользоваться услугами няни, а родственники часто проживают в другом городе и не могут регулярно помогать с ребенком. Иногда мамам просто необходимо забежать в магазин, посетить парикмахерскую или немного передохнуть, выпив чашечку кофе в уютном кафе. Идея создания "перехватывающих" детских центров, где они могут на время оставить деток, действительно очень важная и нужная. Такая возможность разгрузит мам и физически, и эмоционально, позволит восстановить силы, которые они в основном тратят на малыша, заботясь о его развитии. Довольная и отдохнувшая мама – это счастливая семья, готовая расширяться и дальше, что особенно актуально в такой тематический год", – отметила Дрожжина.

Ранее депутат Мосгордумы Надежда Перфилова пообещала взять на контроль вопрос благоустройства парка "Северные Дубки", а также организовала приезд туда автомобиля "Лаборатория безопасности" – мобильного проекта, направленного на обучение детей правилам дорожного движения в игровой форме.

Перфилова добавила, что в парке всегда много детей, особенно в период каникул, поэтому там заработал мобильный проект "Лаборатория безопасности", специалисты которого в игровой форме рассказали детям о правилах поведения на дороге.

