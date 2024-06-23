Замначальника МЖД Потапов провел экскурсию по детской железной дороге

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Активист движения "Мой район" и заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов провел экскурсию для детей из многодетных семей и семей участников СВО по Московской детской железной дороге.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы вы смогли отправиться в увлекательное путешествие по волшебному миру поездов. У нас есть возможность прокатиться хоть и на детском, но на настоящем поезде. Надеюсь, среди вас есть будущие железнодорожники. Вы сможете узнать много нового и интересного, и если вам понравится, в будущем выберете профессию, связанную с транспортом, с железной дорогой, как это сделал я много лет назад, и ни разу об этом не пожалел", – сказал Потапов, передает "Агентство "Москва"

Он также добавил, что экскурсия по Московской детской железной дороге – это не только развлечение, но и мероприятие, направленное на профилактику детского травматизма на железной дороге.

Потапов рассказал, что в ходе экскурсии дети смогли узнать, как работает машинист, как работает дежурный по станции, как осуществляются маневры и передвигаются вагоны, как работает проводник в поезде, какие он выполняет функции. Все это, по словам Потапова, поможет детям лучше ориентироваться при выборе будущей профессии.

Московская детская железная дорога – это железнодорожная система, предназначенная для обучения и развлечения детей. Она включает в себя 4,8 километра путей, из которых 3,8 километра – это главный путь, две станции: Пионерская и Юность, а также промежуточные платформы Школьная и Детская.

Ранее директор дворца творчества детей и молодежи "Восточный" Анна Гурченкова организовала для детей и родителей, живущих на востоке Москвы, посещение конноспортивного клуба "Измайлово". Экскурсия прошла в рамках фестиваля "Ура! Лето в ВАО!", который проводят сотрудники дворца, в ней приняли участие около 50 детей и родителей. Гости смогли прокатиться на пони и угостить их лакомством.