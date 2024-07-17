Праздник мороженого и сладостей стартовал на Тверском бульваре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По многочисленным просьбам жителей столицы с 17 по 21 июля на Тверском бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве" еще раз пройдет праздник мороженого и сладостей, сообщает портал мэра и правительства города.

Посетители мероприятия смогут стать участниками мастер-классов по декору летних аксессуаров, росписи и украшению посуды для сладких напитков, а также увидеть театральные шоу и попробовать разнообразные лакомства – от крафтового мороженого с оригинальными вкусами до тыквенного глинтвейна и ягодных десертов. Кроме того, в ходе праздника состоятся пленэры и спортивные уличные мероприятия.

Шале для мастер-классов установлено возле памятника Сергею Есенину. Преподаватели познакомят всех желающих с техниками росписи специальными несмываемыми маркерами по стеклу и керамике. Участники занятий смогут нарисовать на бутылочках любимые лакомства. Дизайнеры подскажут им, как создать изображения в стиле современной иллюстрации. Кроме того, гостям подарят разноцветные пляжные сумки, которые они смогут украсить рисунками котов с мороженым, рассказала педагог мастерских на Тверском бульваре Ольга Айкан.

В ходе праздника посетители мастер-классов также смогут расписать бутылки для воды и чехлы для них маркерами по стеклу и ткани. Эти занятия состоятся 17 и 19 июля в 18:00, а также 21 июля в 12:00.

Вместе с тем 17 и 19 июля в 16:00 и 20 июля в 15:00 в шале будут проводиться мастер-классы по росписи аквачехла для телефона. Для этого будут использоваться несмываемые маркеры. Посетителям помогут изобразить рыб и кота-русалку с мороженым. В таком чехле участники праздника смогут делать фотографии и снимать видео на телефон под водой.

Также 18 июля в 16:00 и 21 июля в 13:00 гости смогут украсить бейсболку стразами и изображениями животных с шейкерами, полными фруктов.

Между тем в творческих мастерских состоятся мастер-классы по оформлению емкостей для сладких напитков и пирожных.

"Мы будем расписывать посуду сочными акриловыми красками: создавать фруктовые и сладкие принты по схемам, примерам и трафаретам, а еще декорировать предметы стилизованными кабошонами – декоративными выпуклыми и гладкими элементами в виде сладостей, цветков и другой летней атрибутики", – пояснила преподаватель Юлия Карпова.

Также 17 и 19 июля в 15:00 и 17:00 всех гостей праздника старше пяти лет приглашают посетить занятие по росписи стаканчиков и трубочек для клубничного коктейля с мороженым. 18 июля в 15:00 им предоставится возможность украсить стеклянную лимонадницу для домашнего напитка в стиле "фруктовый бриз". Уже 20 и 21 июля в 12:00 и 17:00 пройдет урок по росписи блюда для пирожных. Создать собственный дизайн можно будет и для вазочки, предназначенной для основного лакомства праздника – мороженого. Посвященный этому мастер-класс "Крем-брюле" пройдет 20 и 21 июля в 15:00.

Кроме того, гости вновь смогут попробовать освежающие лимонады и самые необычные сорта мороженого. Так, на празднике представят оригинальное мороженое под названиями "Нефть", "Малиновый закат", а также сорбеты из карельских ягод и японские десерты "Моти". Предложат посетителям угоститься и крафтовыми сортами холодного лакомства из натурального молока и сливок.

Также на празднике будут представлены сладости ручной работы. Гости получат возможность приобрести ремесленный шоколад, зефир, рахат-лукум, пастилу и мармелад. Они смогут купить и баночки с натуральным медом с российских пасек, а также ягодные нектары и конфитюры, десерты на кокосовой основе, ананасы в карамели и прочие лакомства. Хитом праздника обещают стать оригинальные сладости из тыквы.

"Тыква, как настоящая кумушка, находит общий язык с самыми разными фруктами, ягодами, пряностями и даже имбирем. В своих авторских вареньях я использую тыкву самого сладкого сорта "баттернат" и добавляю совсем немного сахара для консервации. А главным напитком праздника сладостей в прошлом, например, месяце заслуженно стал "Тыквонад" – освежающий лимонад из тыквы, апельсина и лимона", – рассказала создатель тыквенных лакомств Мария Кивачицкая.

Между тем в Москве открылся фестиваль "Театральный бульвар", который продлится до 11 августа. Организаторы подготовили для москвичей и гостей города свыше 100 постановок, в которых примут участие более тысячи актеров.