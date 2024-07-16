Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столице открылся фестиваль "Театральный бульвар", который продлится до 11 августа. Для гостей подготовлено свыше 100 постановок, в которых поучаствуют более тысячи актеров, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, на Сретенском бульваре начала работу выставка Российского института театрального искусства – ГИТИСа и Школы-студии МХАТ. Посетители узнают, как изготавливают театральный костюм и сценические макеты. Также там каждый день "Квартеатр" представляет документальные постановки из серии "Прожито на бульварах".

На Страстном бульваре открылись мастерская семейного театра "Клумбы из тумбы" и иммерсивная лаборатория "Эскизы в пространстве". Каждую пятницу зрители могут там принять участие в иммерсивном действе театра "Импресарио" Федора Елютина.

На Чистопрудном бульваре для гостей открыт экспериментальный театр. Также они могут посетить театральные мастерские творческой лаборатории "Пух и Прах" Сергея Быстрова, мастерскую "Щукины дети" театра-студии "Культрас" и мастерскую Федора Левина. Более того, они могут стать участниками различных дискуссий и экспериментов "Контекст-клуба".

Помимо этого, 16 июля в 19:00 на этой же площадке пройдет творческий вечер народного артиста РФ Сергея Степанченко. На следующий день в 14:00 гостям представят спектакль Театра на Юго-Западе "Демон", а в 17:00 проведут мастер-класс "Зажги речь" артистов экспериментально-театрального центра новой драмы "Практика".

На Цветном бульваре каждый день с 17:00 до 20:00 посетители могут оценить выступления циркачей, уличных театров, клоунов и мимов. 21 июля в 17:00 свой спектакль там представит театр "Уголок дедушки Дурова".

На Тверском бульваре с 16 июля с 17:00 до 20:00 по будням и с 17:00 до 21:00 по выходным гости смогут послушать произведения классической и советской оперетты. На этой же площадке пройдут танцевальные мастер-классы. Их проведет солистка балета Московского театра оперетты Евгения Тюминкина.

На Пушкинской площади в выходные начнет работу музыкальная сцена, на которой для всех желающих выступят оперные певцы и звезды театра в сопровождении оркестра. В субботу, 20 июля, там покажут музыкально-поэтическую постановку "Шесть чувств", а в 19:30 на концерте представят произведения русских и иностранных композиторов XVIII – начала XIX века.

21 июля в 13:00 состоится выступление актеров Московского драматического театра "Сфера" с поэтическими чтениями, которые будут посвящены 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. В 15:30 Московский новый драматический театр покажет спектакль "Он победил время и пространство". В 17:00 выступит Большой симфонический оркестр под руководством Алексея Соболева, а в 19:30 посетителям покажут концертную версию оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь" в постановке Алексея Франдетти.

На Покровском бульваре в амфитеатре "Яма" будет функционировать основная сцена фестиваля "Театральный бульвар". В выходные зрители могут посмотреть спектакли известных столичных театров и выступления артистов. Так, Елена Захарова покажет моноспектакль "Женская судьба в произведениях классика", артисты Московского театра "Мастерская Петра Фоменко" – "Послушайте!", Дарья Мороз –"Фриду", а Евгений Князев – "Дом из стихов". Гостям рекомендовали пройти предварительную регистрацию на сайте, так как число посадочных мест ограниченно.

Ранее сообщалось, что на конкурсе "Москва и москвичи" выберут лучшие пьесы, посвященные городу. Организаторами выступили Театр имени Моссовета и столичный департамент культуры. Согласно условиям конкурса, авторы трех лучших пьес о Москве станут победителями и получат призы.