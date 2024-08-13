Набережные в Москве перекроют 18 августа из-за полумарафона "Лужники"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сразу несколько столичных набережных перекроют для проезда транспорта 18 августа из-за проведения полумарафона "Лужники". Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Так, для водителей будет заблокирован проезд по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным в период с 07:30 до 12:00.

При этом в дополнение с 07:30 до 10:15 перекроют движение от улицы Хамовнический Вал рядом с домом № 16 до Фрунзенской набережной.

Кроме того, автомобилистов предупредили, что на данных участках нельзя будет оставить свою машину на парковке до того момента, пока не завершится мероприятие. В связи с этими ограничениями водителей попросили заранее планировать альтернативные маршруты.

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Недавно москвичей и гостей столицы предупредили об ограничении движения транспорта на Кутузовском шоссе в районе Восточного Кутузовского пруда с 12 августа до 29 декабря в связи со строительством инженерных сетей. В зависимости от даты для проезда будут недоступны от одной до трех полос. Так, с 12 августа до 6 сентября, с 29 сентября до 12 ноября и с 7 декабря до 29 декабря под ограничение попадет одна из трех полос.