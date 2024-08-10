Движение ограничат на Кутузовском шоссе с 12 августа до 29 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 12 августа до 29 декабря на Кутузовском шоссе в районе Восточного Кутузовского пруда будет ограничено движение транспорта в связи со строительством инженерных сетей. Об этом горожан предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

В зависимости от даты для проезда будут недоступны от одной до трех полос, уточнили в ведомстве. Так, с 12 августа до 6 сентября, с 29 сентября до 12 ноября и с 7 декабря до 29 декабря под ограничение попадет одна из трех полос.

В свою очередь, с 7 сентября до 28 сентября и с 13 ноября до 6 декабря закрыты будут три полосы, однако сохранится движение по двум полосам за счет обустройства временного уширения.

Между тем с 10 по 16 августа включительно москвичи не смогут воспользоваться трамваями до Курского вокзала. Изменения будут действовать из-за подготовки к открытию новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского.

Вместо этого горожанам рекомендовано пользоваться автобусами – 04 проследует от Курского вокзала до Красноказарменной площади, а 024 – до Лефортовского моста.