Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи не будут ходить до Курского вокзала с 10 по 16 августа включительно из-за подготовки к открытию новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В эти дни, включая выходные, рельсовый транспорт проедет по измененным маршрутам. Так, трамвай 4 проследует от "Бульвара Рокоссовского" до Лефортовского моста, 32 и 45 объединятся в один маршрут от Новоконной площади до метро "Партизанская". Транспорт проследует через Волочаевскую улицу, Красноказарменную площадь и метро "Авиамоторная".

Вместо трамваев москвичам рекомендовано пользоваться автобусами – 04 проследует от Курского вокзала до Красноказарменной площади, а 024 – до Лефортовского моста.

"Автобусы 04 при движении от Волочаевской улицы после Андроньевской площади поедут без остановок до Курского вокзала через Николоямскую улицу и Садовое кольцо. От Курского вокзала – вдоль трамвайной линии через Костомаровский мост", – уточнили в пресс-службе.

Всего на улицах Сергия Радонежского и Трифоновской, а также на проспекте Академика Сахарова появятся три трамвайные линии. Работы на Трифоновской улице завершены уже на 30%. При этом открыть ветку на проспекте Сахарова планируется уже в следующем году.

