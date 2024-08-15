Новые хиты, мастер-классы и игры ждут гостей фестиваля "Солома" 24 августа

Фото: Москва 24/Михаил Голденков

24 августа телеканал Москва 24 проведет в саду "Эрмитаж" традиционный музыкальный фестиваль "Солома" – событие, которое задает тренды и отражает самые актуальные течения. Мастер-классы, йога, духовные практики, спортивные и интеллектуальные игры и, конечно, драйвовые композиции, которые пополнят плейлисты зрителей и поклонников фестиваля.

Сцена "Ракушка"

"Солома" – это фестиваль открытий и премьер. На главной сцене "Ракушка" группа "3333" впервые сыграет новую песню "Шелк", которая принесла группе более 100 тысяч новых слушателей.

Фестивальный лайн-ап продолжат резиденты и друзья "Соломы" – группа SHOO, играющая на стыке жанров поп-соул, этно и ритм-н-блюз. В этот раз SHOO презентует акустическую балладу "Один день" из нового мини-альбома "Комнаты".

Лирическое настроение создаст поэт, музыкант и главный романтик этого лета Антон Лаврентьев. На расстоянии вытянутой руки – песни, стихи, гитарные рифы и танцы под витиеватые рифмы. Вместе со специальным гостем Алей Астровской они исполнят новую песню "Сердце в футболке".

Почему молчат музы и сколько стоит любовь – на эти и другие вопросы ответит группа passmurny. Их музыка наполнена глубокими эмоциями и проникновенными текстами, затрагивая самые тонкие струны души.

На полном ходу ворвутся на "Солому" хедлайнеры – молодая и эффектная авторская группа "Комната культуры" с солистом коллектива Евгением Трофимовым. Их дебютный альбом "Кассета с тремя сторонами" стал открытием в жанре поп-рока, а сама группа набрала больше 4 миллионов прослушиваний за июнь. Музыканты исполнят песню "Поезда", которая уже полгода занимает лидирующие места во всевозможных чартах.

Главная особенность фестиваля "Солома" – давать зрителям познакомиться с новыми именами молодых музыкантов. В этом году учащиеся детского музыкального коллектива школы искусств имени В. С. Калинникова впервые выступят на взрослом фестивале. Это отличная возможность для юных дарований показать новаторство в музыке и заявить о себе как о восходящих звездах.

Сцена "Гостиная"

Музыкальная атмосфера фестиваля на сцене "Гостиная" будет наполнена новыми композициями, альтернативной музыкой, арт-попом, ритм-н-блюзом и поп-роком. Артистка YANA KULICH исполнит новые песни "Одна" и "Дом". Релиз композиций запланирован на эту зиму. Через свои чувственные песни она расскажет истории взрослых, которые достанут до сердец.

А авторский вокальный проект "МИТАКО" добавит свежий взгляд в музыкальные формы песен и сыграет первый фестивальный сет в истории проекта.

Безудержная и драйвовая Маша Мария исполнит свой новый трек "Танцую одна", а также хиты, вошедшие в десятку русских чартов.

Впервые на сцене "Соломы" – известная участница многих российских фестивалей и музыкальных проектов Женя Ефимова. Вживую она исполнит новый трек "Одна на двоих", выпущенный совместно с популярным музыкальным блогером и исполнителем NECHAEV. А вот питерский вайб и ульяновский слог принесет на фестиваль dmtrvna: она исполнит абсолютно новый трек из предстоящего альбома.

Активности и мастер-классы

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Организаторы "Соломы" подготовили для гостей несколько тематических зон с мастер-классами и активностями на свежем воздухе.

На фестивале большое внимание уделяется физическому и ментальному здоровью. Сессия хатха-йоги на траве с Александрой Сергеевой из студии Context Дианы Вишневой поможет узнать себя и раскрыть свой потенциал. А гонг-медитация от студии DEEP INSIDE даст состояние глубокого расслабления и внутренней гармонии ума, души и тела. Также запланирована увлекательная французская игра петанк от радиостанции "Москва FM".

Под эгидой экопроекта телеканала Москва 24 – "Сортировочная", крупнейшего в России ютуб-канала об экологии и осознанном потреблении, пройдет ряд мероприятий. Экспресс-кастомизация вашей одежды от благотворительного фонда "Второе дыхание" поможет обновить любимую вещь, прикрыв дефект стильной термонаклейкой. На фестиваль можно принести свою футболку или старый шопер. Эксперты расскажут, как ухаживать за такими вещами, чтобы рисунки сохранились как можно дольше.

Также в рамках "Сортировочной" пройдут две познавательные викторины с экопризами. А художники из арт-группы "Фантазеры" проведут творческую мастерскую, где каждый сможет дать вторую жизнь любимым вещам и сделать свой гардероб ярче. Можно принести футболку, джинсы, куртку или шопер.

От компании озеленения Botanicals состоится "Зеленый своп", где можно обмениваться растениями и общаться с теми, кто разделяет вашу страсть к домашним джунглям. Эксперты расскажут, как ухаживать за растениями, дадут полезные советы для успешного развития флоры дома. Приносите на "Зеленый своп" здоровые растения, черенки, семена и горшки.

На фестивале также пройдет игротека от компания Hobby World. Гости смогут поиграть в несложные настольные игры и всем известные "Дженгу" и "Черепашьи бега". На месте будут находиться игромастера, которые помогут подобрать игру, объяснить правила и ответить на вопросы.

Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Ранее телеканал Москва 24 установил в городе "Телепорт М24", который позволит погрузиться в атмосферу форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в режиме реального времени и узнать больше о предстоящих событиях и стратегии развития столицы до 2030 года.