Warforge fest 2024 пройдет в Москве 25 августа

Фото: Катрин Пыхтеева

25 августа издательство Hobby World совместно с профильными клубами и сообществом опытных варгеймеров проведет первый профильный фестиваль Warforge fest 2024. Это событие объединит любителей военно-тактических настольных игр с миниатюрами со всей России.

Гостей и участников ждет более 50 игровых зон, где каждый сможет попробовать свои силы в различных варгеймах таких, как Warhammer 40k, Star Wars Shatterpoint, Battletech Classic, Fallout Wasteland Warfare, Middle Earth Strategy Battle Game и многих других. Также будет возможность посетить обучающие сессии, на которых новички и опытные игроки смогут принять участие в мастер-классах от профессионалов сферы. На мероприятии будет и зона покраски, где любой желающий может придать фигуркам живости.

Участники смогут посетить ярмарку, где лучшие магазины любителей хобби, такие как Hobby Games, Warzone Studio, Аванпост, Mini War Painter и другие, представят свои товары, включая миниатюры, аксессуары и игровые наборы.

Кроме того, во время фестиваля будет проходить беспроигрышная лотерея с ценными призами.

"Фестиваль WarForge 2024 направлен на популяризацию варгеймов и вовлечению новых игроков. Это отличная возможность для новичков попробовать популярное хобби, а для опытных игроков отличная возможность пообщаться с единомышленниками", – отметил куратор проекта Андрей Кулешов.

Ранее на "Хлебозаводе № 9" прошел день настольных игр. Все желающие смогли познакомиться с разными жанрами настольных игр: семейными, экономическими, кооперативными, ролевыми, стратегическими и многими другими.