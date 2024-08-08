Мария Киселева: фестиваль молодежного кино пройдет в столице

Фото: Виталий Шабуров

В столице продолжается прием заявок для участия в Международном молодежном кинофестивале короткометражных фильмов "МЫ". Об этом Агентству "Москва" рассказала член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева.

"Цель этого фестиваля – помочь талантливым молодым людям проявить себя и создать возможности для продвижения их фильмов. В последнее время много говорится о необходимости перестройки нашей культуры и возврату к духовно-нравственным ценностям. И сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что такой перелом постепенно происходит. Например, к участию в конкурсе фестиваля "МЫ" приглашаются авторы картин, поднимающих темы патриотизма, человеческого достоинства, героизма, уважения к исторической памяти, семейных ценностей", – сказала Киселева.

Организаторами фестиваля выступили Союз кинематографистов России и Президентский фонд культурных инициатив. Подать заявку можно на сайте фестиваля wefest.ru до 30 сентября.

Между тем горожан пригласили принять участие в Московской международной неделе кино, которая пройдет с 23 по 28 августа. В деловой программе ММНК примут участие как известные продюсеры, режиссеры, сценаристы и актеры, так и государственные деятели.

Деловые мероприятия пройдут 26 и 27 августа в Центральном доме предпринимателя. За эти два дня здесь пройдут 25 панельных дискуссий, мастер-классов, круглых столов и презентаций.

