Более 100 иностранцев примут участие в Московской международной неделе кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 100 иностранных делегатов из свыше 40 стран примут участие в Московской международной неделе кино (ММНК), сообщает пресс-служба "Недели кино".

Мероприятие состоится с 23 по 28 августа. В деловой программе ММНК примут участие как известные продюсеры, режиссеры, сценаристы и актеры, так и государственные деятели.

Деловые мероприятия пройдут 26 и 27 августа в Центральном доме предпринимателя. За эти два дня здесь пройдут 25 панельных дискуссий, мастер-классов, круглых столов и презентаций, добавили в пресс-службе.

"Архитектура программы сформирована вокруг самых актуальных вопросов мирового контента: международное сотрудничество, поиск и создание инфраструктуры для съемок, продвижение проектов и расширение рынков дистрибуции", – объяснили там.

Регистрация на деловую программу начнется 7 августа на официальном сайте.

Ранее москвичей пригласили принять участие в голосовании за лучшую киноплощадку столицы в проекте "Активный гражданин". Так, на выбор представили 21 площадку из 128 кинотеатров и около 600 кинозалов, работающих в Москве.

