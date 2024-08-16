Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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16 августа, 19:45

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Винтажный маркет открылся на Чистопрудном бульваре

Винтажный маркет открылся на Чистопрудном бульваре

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На Чистопрудном бульваре работает винтажный маркет, на котором можно увидеть около 500 антикварных предметов, посвященных жизни и творчеству рок-музыканта Виктора Цоя. Среди них – пластинки группы "Кино", значки, магнитоальбомы, плакаты, открытки и другие аутентичные предметы, выпущенные при жизни музыканта.

Также в рамках Дня памяти там можно увидеть фотовыставку из восьми черно-белых снимков Цоя, а также клипы и фильмы с его участием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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